10.01.2019 | 18:12

Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена Миро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.

Началось все с высказывания Димы Билана: популярный певец, которого продюсирует Яна Рудковская, заявил о необходимости цензуры на российской эстраде. По мнению артиста, такая мера «просеет трэш и вседозволенность», в которые сваливается музыкальная индустрия.

Миро не упустила возможности порассуждать на злободневную тему – попутно заявив, что у Билана «сопливый от стирального порошка» нос. А в том, что на российской эстраде господствуют «трэш и вседозволенность», по мнению Миро, виноваты некоторые деятели музыкальной индустрии, в том числе и продюсер Билана Яна Рудковская.

Дима, в свою очередь, обвинил блогера в паразитировании на оппонентах и пиаре за счет комментирования мнений известных и «полуизвестных» людей. В сопровождавшем пост видео певец выразил надежду, что больше не увидит и не услышит о Лене.

Однако Миро не успокоилась и продолжила свое «расследование» в отношении Рудковской. Блогер вспомнила, что продюсер является еще и крестной матерью Алеси Кафельниковой, лечившийся от наркомании. И привела пост самой дочери известного теннисиста.

«Именно в Лондоне я впервые покурила траву. Это был дикий кайф, на время ко мне вернулось утерянное равновесие. Так начался мой роман с наркотиками», – писала Кафельникова. «Совпадение? Не думаю (с)», – комментирует признание Алеси Миро.

Тут уже и Рудковская не сдержалась. Она напомнила, что блогер давно покинула Россию и «брызжет ядом из-за границы», так как в российских судах ее ждут иски о клевете и защите чести и достоинства от уважаемых людей. «По этим статьям вряд ли посадят, а вот исправительные работы, эдак на месяца 3, Вас, Леночка, точно отрезвят», – написала продюсер.

Рудковская также интересуется, почему Лена не критикует шоу-бизнес в Голландии, где она обретается. Скорее всего потому, что за подрыв репутации в Нидерландах придется платить не 50 тысяч рублей, а миллион долларов, предположила Рудковская.