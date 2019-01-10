Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|23:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Полезное | Рудковскую втянули в скандал с наркотиками

10.01.2019|18:12
Печать

Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена Миро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.

Началось все с высказывания Димы Билана: популярный певец, которого продюсирует Яна Рудковская, заявил о необходимости цензуры на российской эстраде. По мнению артиста, такая мера «просеет трэш и вседозволенность», в которые сваливается музыкальная индустрия.

Миро не упустила возможности порассуждать на злободневную тему – попутно заявив, что у Билана «сопливый от стирального порошка» нос. А в том, что на российской эстраде господствуют «трэш и вседозволенность», по мнению Миро, виноваты некоторые деятели музыкальной индустрии, в том числе и продюсер Билана Яна Рудковская.

Дима, в свою очередь, обвинил блогера в паразитировании на оппонентах и пиаре за счет комментирования мнений известных и «полуизвестных» людей. В сопровождавшем пост видео певец выразил надежду, что больше не увидит и не услышит о Лене.

Однако Миро не успокоилась и продолжила свое «расследование» в отношении Рудковской. Блогер вспомнила, что продюсер является еще и крестной матерью Алеси Кафельниковой, лечившийся от наркомании. И привела пост самой дочери известного теннисиста.

«Именно в Лондоне я впервые покурила траву. Это был дикий кайф, на время ко мне вернулось утерянное равновесие. Так начался мой роман с наркотиками», – писала Кафельникова. «Совпадение? Не думаю (с)», – комментирует признание Алеси Миро.

Тут уже и Рудковская не сдержалась. Она напомнила, что блогер давно покинула Россию и «брызжет ядом из-за границы», так как в российских судах ее ждут иски о клевете и защите чести и достоинства от уважаемых людей. «По этим статьям вряд ли посадят, а вот исправительные работы, эдак на месяца 3, Вас, Леночка, точно отрезвят», – написала продюсер.

Рудковская также интересуется, почему Лена не критикует шоу-бизнес в Голландии, где она обретается. Скорее всего потому, что за подрыв репутации в Нидерландах придется платить не 50 тысяч рублей, а миллион долларов, предположила Рудковская.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 