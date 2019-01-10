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Полезное | Преобразившаяся Полина Гагарина напугала народ

10.01.2019|09:46
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Полина Гагарина смело идет на любые эксперименты с внешностью. Однако не все ее преображения нравятся многочисленным поклонникам.

Полина Гагарина, в отличие от многих своих коллег по отечественному шоу-бизнесу, предпочитает не отдыхать в январе, а работать. Возможно, это связано с грандиозным сольным концертом, запланированным на март. В преддверии такого масштабного события популярная исполнительница пробует разные образы и стили, экспериментирует с внешностью.

Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в телесного цвета бюсте, с гладко убранными назад полосами, высветленным макияжем лицом и бледной сиреневой помадой. "А мы все снимаем, но не все", – подписала кадр Полина Гагарина.

Не все подписчики оценили по достоинству преобразившуюся артистку. Многие сочли певицу слишком бледной и изможденной. "Что то не так , худая какая то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.). Без обиды не хочу обидеть фото не удачная похоже на воблу ", "Ох, е мое Вас не узнать", "На ТетюМотю похожа)))", "Это фото просто уродливое", "Анарексия на пороге", "Хоспади белая как смерть", "Ужас как может фото изуродовать даже красоту", "Неудачное фото", – ужаснулись поклонники.

Впрочем, нашлись и те фанаты, кто оценил эклектичный образ Полины Гагариной. "Полина ты прекрасна, ни кого не слушай", "Очень красивая", "У вас сексуальный лоб. Извините, но я должен был это сказать", "шикарное фото", "Красавица", "Полина, вы идеальны!!!", "Космическая красотка", – рассыпались в комплиментах восхищенные пользователи Сети.

Источник — dni.ru
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Гость|10.01.2019 09:50|

penzainform.ru писал(a):

"У вас сексуальный лоб.

Петь бы научилась.

Имя: Гость
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