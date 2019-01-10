10.01.2019 | 14:10

Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и юмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережить разрыв.

Специалист сделала предсказание на 2019-й и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучные отношения певицы и артиста под угрозой.

«У них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса – 43, 44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях», – заявила нумеролог программе Пятого канала «Светская хроника». Она добавила, что семейное счастье зависит целиком «от великого терпения Примадонны».

Куздебнаева добавила, что Пугачева благодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе в отношениях с мужем. Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам, Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца. «Молча может всех людей подчинять», – заметила специалист.

Кроме того, по мнению Куздебнаевой, Примадонна обладает даром гипноза. По словам звездного нумеролога, у Аллы Борисовны сильные экстрасенсорные способности. В целом же Пугачеву ждет замечательный год. «Но через полгода после дня рождения – с 15 октября идет спад. Спад энергетический, когда нужно обратить внимание на здоровье», – заключила эксперт.