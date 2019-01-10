Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Полезное | Полиция взялась за дело родившей после 10 лет комы женщины

10.01.2019|09:54
Печать

В американском городе Финикс, штат Аризона, полиция начала розыск отца ребенка, которого родила женщина в коме. Об этом сообщает издание The Guardian.

29 декабря у пациентки медицинского центра Hacienda Healthcare родился ребенок. Сотрудники учреждения утверждают, что не знали о беременности, пока не начались роды.

После несчастного случая, который произошел более 10 лет назад, женщина находится в вегетативном состоянии и не приходит в сознание, поэтому ребенок мог быть зачат лишь в результате изнасилования.

В понедельник, 7 января, исполнительный директор Hacienda Healthcare Билл Тиммонс (Bill Timmons) подал в отставку. Совет директоров медицинского центра единогласно поддержал его решение.

На следующий день полиция получила судебный ордер, разрешающий взять образцы ДНК у всех мужчин, работавших в Hacienda Healthcare.

Учреждение обещает оказывать помощь в расследовании. «Мы продолжим сотрудничать с полицией Финикса и любыми другими следственными агентствами, чтобы установить факты об этой крайне тревожащей, но беспрецедентной ситуации», — говорится в заявлении медицинского центра.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 