10.01.2019 | 18:13

Народная артистка Любовь Полищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Для артистки роль в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня» стала одной из последних.

Коллега артистки по сериалу Борис Смолкин рассказал, что Полищук на съемках было непросто. Актрисе становилось все хуже, но она продолжала работать.

«Она продолжала до последней серии сниматься. Она появлялась в сопровождении своего директора, продюсера, в гримерке ложилась. У нее еще была, на мой взгляд, дурная особенность: Люба очень любила высоченные каблуки. Я понимал, что с ее ростом, с ее широкой костью ей тяжело было стоять. Она не мыслила себя без высоченных каблуков. И она ложилась в промежутке, запиралась у себя в гримерке. У нас с ней была маленькая сценка. И она сказала мне тогда: «Боря, можно я буду сидя?» Я: «Конечно, о чем ты говоришь». И мы сыграли эту сценку – она сидела на стуле, я стоял рядом», – с грустью вспомнил Смолкин в эфире программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1».

Борис отметил, что Любовь Полищук очень хотела жить и до последнего боролась с раком. «Между съемками она куда-то уезжала лечиться. Один раз она уезжала за границу, потом здесь что-то… Потом мы разъехались, я уехал домой в Петербург. Я узнал о ее смерти лежа в больнице. Я помню, что я не выдержал, схватил какую-то сигарету. Это страшное впечатление произвело на меня», – заметил актер.

Напомним, ранее мать Полищук Ольга Пантелеевна рассказывала в интервью о последних днях артистки. «Приехала, посмотрела, поняла: не жилец она. Мордашка маленькая, вся иссохлась. Ее постоянно колют, чтобы болей не было. Дочка почти все время спала. Я зайду к ней, поздороваюсь, она спрашивает: «Что у тебя глаза красные?» А я разревусь, думаю, она не видит, а дочь все замечала. Две недели я с ней прожила до ее смерти.

Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю в щелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего не ела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легче становится», – предполагала безутешная родительница.