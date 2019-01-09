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Полезное | Жуков неожиданно влез в разборки с Биланом

09.01.2019|21:13
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Солист группы "Руки вверх!" против любой цензуры. Комментируя предложение Димы Билана, Сергей Жуков предложил свой вариант решения проблемы "треша" на российской эстраде.

На российской сцене надо ввести возрастной ценз. Слушателей следует предупреждать о содержании произведения – а россияне сами смогут решить, хотят ли они насладиться подобной композицией, считает Сергей Жуков.

"Я против любой цензуры, я скорее больше за контроль по возрастному цензу, как это делается во всех цивилизованных странах. Ну и обязательно ставить, если есть какие-то матные слова, специальный значок "ненормативная лексика". И все. А дальше уже люди должны сами выбирать и решать, что им можно, а что нельзя", – приводит мнение солиста группы "Руки вверх!" Life.ru.

Жуков прокомментировал призыв певца Димы Билана. Артист считает, что стране нужны специальные структуры для оценки качества музыкальных композиций. По мнению Билана, без цензуры российская эстрада сваливается в "абсолютный треш и вседозволенность".

В комментариях предложения Димы Билана Жукова опередил продюсер Иосиф Пригожин. Он также высказался против цензуры. По его мнению, в современной российской музыке надо создавать здоровые тренды и бороться за них – только так можно справиться с господствующими трешем и хаосом.

Что касается Сергея Жукова, то он не думает, что Билан призывал к каким-то радикальным мерам. По мнению Жукова, певец просто выступил за более качественную музыку на российской сцене.

Источник — dni.ru
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Гость|09.01.2019 22:26|

Борьба жучков за место под солнцем!

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