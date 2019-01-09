09.01.2019 | 12:34

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Перезагрузка» на Первом канале стал 38-летний уроженец Санкт-Петербурга Петр Захаров.

Финалисткой главного вокального проекта страны от команды Сергея Шнурова стала Рушана Валиева. Она призналась, что не ожидала такого успеха, ведь тремя годами ранее на детской версии «Голоса» к ней никто даже не повернулся. Теперь же советы Сергея Шнурова ей очень помогли – главный матерщинник страны оказался мудрым, ироничным, общительным.

Он даже устроил разнос создателям программы перед одним из выпусков! «Перед прямыми эфирами нам объясняют, как правильно держать микрофон, где лучше стоять, – улыбается Рушана. – Обстановка в целом напряженная. Он приходит и говорит: «Так, вы чего тут моих артистов мучаете? Ребята, не нервничайте, успокойтесь. Представьте, сколько стоит минута эфирного времени на Первом канале. Посчитайте, сколько уже вас показали. Вы здесь просто разбрасываетесь миллионами!»

Шнуров всегда стоял горой за своих подопечных и даже предлагал им петь неформатный для Первого канала материал. Например, Рушана исполнила «Мало половин» Ольги Бузовой в новой аранжировке. В итоге многим показалось, что Валиева спела лучше звезды «Дома-2». «Шнуров сказал, что было здорово попробовать. Такую музыку я не слушала, конечно. А после выступления Ольга написала мне в личные сообщения Instagram первой. Поздравила с отличным выступлением и пожелала удачи», – цитирует Валиеву журнал «Телепрограмма».

Напомним, что седьмой сезон «Голоса» стартовал 12 октября 2018 года. Наставниками стали Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Шнуров по итогам голосования был признан лучшим наставником сезона.