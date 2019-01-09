09.01.2019 | 12:32

Эвелина Бледанс пожаловалась на неприятный инцидент, который случился с ней в самолете. Артистка не поладила с мужчиной, который якобы ударил ее ногой в спину.

О конфликте Эвелина Бледанс сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она рассказала, как в салоне перед вылетом к ней обратился мужчина с требованием поднять кресло. Однако артистка отказала ему. Тогда он сам вернул спинку ее кресла в вертикальное положение, причем еще якобы ударил Эвелину.

«Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, эконом классом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). И мужчина (если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился (может стало неудобно перед двумя бородачами, с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит», – пожаловалась Бледанс.

Интересно, что в Stories актриса опубликовала фотографию этого мужчины, номер его места и рейс. Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к рассказу Эвелины Бледанс. Многие пользователи накинулись на нее с критикой – мол, сама виновата.

«Пока пассажиры не расселись кресло не опускается. Это нормы этикета на борту. Странно, что вы этого не знали. Ну и, наверное, не вас все-таки ударил, а спинку кресла? Давайте уважать других людей и не провоцировать на агрессию, чтобы потом не жаловаться на всю страну», «Надо быть терпимее друг к другу в эконом-классе. Едва ли удобство Эвелины важнее удобства иного пассажира. Не думаю, что ситуация была такой трагичной, как описано в посте звезды кино-театра-телешоу. Теперь есть повод обсудить тяготы и болезни у Малахова», «А я не понимаю, зачем откидывать кресло, если даже самолет не заполнен людьми? Значит, вы только в него зашли. И сразу откинули кресло. Уже устали ровно сидеть? О своем комфорте позаботились, не думая о других людях. Тут перебор у всех. У вас - потому что только сели в самолет и тут же откинули кресло, и у мужика того - потому что пинать в спину тоже не айс», – рассудили комментаторы.