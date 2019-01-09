09.01.2019 | 10:10

В посольстве России в Великобритании оценили сообщения местных СМИ и спецслужб о судьбе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном Королевстве. Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

По информации издания The Telegraph, после выписки из больницы Скрипали переехали на юг страны, где живут под наблюдением врачей. Газета утверждает, что они вовсе не в изоляции в Великобритании. Якобы отца и дочь посещают друзья.

Российские дипломаты считают, что данные британских СМИ – домыслы. Они уверены, что экс-полковника ГРУ с дочерью в Соединенном Королевстве удерживают насильственно.

"Что касается сообщений о проживании Скрипалей, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями", – сказано в сообщении дипмиссии. Подробности покушения на Скрипаля в посольстве России и вовсе назвали вбросом.

В свою очередь Игорь Шатров убежден, что вброс специально сделан после Нового года, чтобы "кампания приобрела какое-то новое звучание". Он считает, что сообщения об изменении внешности Сергеем Скрипалем могут говорить о том, что этого человека уже нет в живых. "Обвинения в отравлении легли очень важным для Запада кирпичом в фундамент всех обвинений против России", – цитирует Шатрова RT.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери. Власти Великобритании бездоказательно заявили о причастности к инциденту России. В Москве все обвинения отвергли.