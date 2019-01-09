09.01.2019 | 21:11

Первый канал в очередной раз вырезал номер Ольги Бузовой из эфира. Телеведущая и певица участвовала в гала-концерте "Рождество с Григорием Лепсом". В финальную версию шоу выступление Бузовой не вошло.

Традиционное рождественское шоу Григория Лепса состоялось 26 декабря. А Первый канал показал гала-концерт 7 января. Поклонники Ольги Бузовой, с нетерпением ожидавшие появления звезды на экране, были страшно разочарованы.

Свои хиты в гостях у Лепса исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Ани Лорак, Диана Арбенина, Ольга Бузова, Дима Билан и многие другие. Сообщается, что запись концерта сократили из-за ограниченного хронометража – соответственно, некоторые номера в финальную версию не вошли.

Однако для фанатов ведущей "Дома-2" это стало слабым утешением – тем более, что подобное случается с их кумиром не впервые. В прошлом году Ольга Бузова также принимала участие в записи концерта "Рождество с Григорием Лепсом" – она исполнила композицию "Мало половин". Однако в эфире номер так и не появился – к справедливому возмущению фанатов.

Бузова признавалась, что после выступления на концерте Григория Лепса почувствовала себя нехорошо. Вызвали врача, который поставил певице капельницу. Предположительно, недомогание было вызвано тем, что Ольга за весь день съела всего один бутерброд.

Ольга Бузова решила, что ей все же нужен отдых. Как сообщает "Вокруг ТВ", телеведущая впервые за год взяла отпуск. В компании своей сестры Анны она отправилась на Мальдивы и уже радует поклонников снимками с пляжа.