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Полезное | 57-летняя Андреева окончательно распустилась среди трансвеститов

09.01.2019|21:17
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Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева с экрана пропагандирует прелести отдыха в Сочи и Крыму. Сама же предпочитает беречь российскую природу, поэтому отдыхает за границей. На новогодних каникулах она побывала в экзотическом Таиланде.

Андреева побывала на цветочном рынке в Бангкоке, где нашла тысячи разнообразных растений, познакомилась с уникальными тайскими женщинами с длинными шеями из провинции Чиангмай, примерила их ожерелья. Поклонники пришли в восторг от солнечных снимков, которые на своей странице в социальной сети продолжает публиковать уже вернувшаяся в Москву теледива.

Особенно понравилось людям, что почти на всех фото Андреева – с распущенными волосами, тогда как обычно предстает с туго зачесанными волосами, что создает строгий, серьезный имидж. "Екатерина, почему на экране не видим Вас с распущенными волосами? Они Вас молодят. Ну, думаю Вы сама это знаете. Политика канала? Мои близкие все время это спрашивают", – пишут люди.

Интересно, что распустить волосы 57-летняя ведущая решилась именно в Таиланде – "стране греха", как ее часто называют. Здесь очень много трансексуалов – людей, сменивших пол и зарабатывающих проституцией. Иные возможности заработать в Стране улыбок у сильного пола хотя и есть, но выбор небольшой – либо работа в госструктурах, либо возделывание рисовых плантаций.

В госструктуры пробиться крайне трудно – отбор производится на конкурсной основе, а на одно место претендует по меньшей мере полтысячи человек. Вот и меняют люди пол, чтобы выжить, причем "переделка" начинается уже в раннем возрасте, а гормональные препараты в Таиланде продаются в свободном доступе. Жаль, что о контактах с трансвеститами Андреева пока не рассказала своим поклонникам и подписчикам...

Источник — dni.ru
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Гость|09.01.2019 21:43|

Андреева трансвестит ?

Гость|09.01.2019 21:51|

Ну и заголовок...

Гость|09.01.2019 22:25|

По фото видно, что она мужик бывший!!!

Имя: Гость
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