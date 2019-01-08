08.01.2019 | 10:19

Балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и останется там. Об этом она написала в Instagram.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — отметила артистка.

Она также добавила, что ищет местную школу для дочери Арины.

В августе сообщалось, что Волочкову госпитализировали в Греции. Плавая в море, она ударилась стопой о большой камень с морскими ежами.

Напомним, Анастасия Волочкова - российская балерина, танцовщица и общественная деятельница. Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.

Начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, затем работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. После 2003 года выступает с сольными проектами в основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, также пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы.