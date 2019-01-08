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Полезное | Цветущую Утяшеву поздравляют с пополнением

08.01.2019|14:30
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Ляйсан Утяшева дала повод для бурных обсуждений. Поклонники уверены, что знаменитость ждет пополнение.

Подписчики и раньше предполагали, что Ляйсан беременна. Поводом для этого стал живот, который, по мнению пользователей Сети, на каждом снимке в Instagram прикрывает звезда.

Предположения подтвердились после новой публикации Ляйсан. На снимке Утяшева предстала в купальнике на отдыхе с Павлом и двумя детьми.

Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что не боится быть слабой, не боится озвучивать свои желания. Телеведущая убеждена, что женщины, которые тащат все на себе, в глубине души себя не любят.

Ляйсан Утяшева убеждена, что женщина – волшебница. Она объяснила: «Кем хочет, тем и станет. Все у нас в голове. Если думаешь, что не можешь чего-то добиться, – не добьешься. И если говоришь, что тебя постоянно бросают, – так и будет. А стоит переобуться в счастливую – и все изменится».

Источник — dni.ru
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