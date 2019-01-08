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Полезное | Сделано сенсационное заявление о пополнении в семье певицы Алсу

08.01.2019|10:16
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2019 год будет весьма стабильным для певицы Алсу. В этом убеждена ясновидящая Марианна Абравитова.

Карты показывают Марианне, что Алсу будет чувствовать себя полностью в своей тарелке. «Ей комфортно и уютно во всех сферах ее жизни. Она, можно сказать, и свободна в творческом плане. В своей семье ей тоже уютно.

Новый год у нее богат на эксперименты в творческом плане. Смена имиджа, музыкального, можно сказать, направления, знаете, в умеренном ключе. В 2018-м она хотела ярких образов, а вот 2019 год вернет ее к душевной составляющей, но с небольшими элементами сюрпризов», – заявила эксперт.

«Вижу, что у нее будет витать в Новом году в воздухе детская энергия. Этот факт можно трактовать по-разному. С одной стороны, возможно зачатие ребенка либо постоянные мысли и вынашивание планов на эту тему. Во всяком случае все это произойдет. Эти же флюиды и у ее супруга.

Понимание семьи у них четкое, и мыслить они весь следующий год будут в одном направлении. Они по карме многодетная пара, иерархические понятия – муж-жена, веками выверенные устои. Несмотря на то, что она очень яркая звезда, внутри семьи все по-другому. Внутри семьи – культ родителей. В социуме она одна, а внутри семьи - совсем другая», – продолжила ясновидящая.

«Этот год можно назвать ее Большой Реализацией и востребованностью именно внутри ее семейного очага. В целом год пройдет под девизом «Все ради семьи»". На горизонте я не вижу туч, только красивые облака и легкое дуновение ветерка будут сопровождать ее весь 2019 год. По финансам тут можно также спать спокойно и не предвидеть каких-то неожиданностей. Денежный канал у этой пары прекрасно работает», – подвела итог Марианна.

Источник — dni.ru
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