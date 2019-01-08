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Полезное | Роскошная жизнь Скрипалей после отравления

08.01.2019|14:33
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После резонансного «дела Скрипалей» полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остались жить в Великобритании. Семья, по некоторым данным, живет припеваючи.

По данным осведомленного источника, семья сейчас проживает на юге Англии. Сергей и Юлия находятся под присмотром медэкспертов.

Сообщается, что дочь полковника нашла работу. Знание языка позволяет ей легко адаптироваться.

Стоит отметить, что Скрипали поддерживают связь с некоторыми близкими друзьями. С некоторыми они виделись летом 2018 года, передает The Telegraph.

Ранее президент Росии Владимир Путин достаточно эмоционально ответил на вопросы о санкциях и Скрипалях. Он напомнил, что Россия – великая страна и власти будут защищать народ от западных санкций.

«Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а оказывается, есть и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства. Спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении», – заверил российский лидер.

Источник — dni.ru
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Гость|08.01.2019 14:37|

Они оба достойны того, чтобы их расстрелять!

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