08.01.2019 | 10:14

Для Павла Табакова 2019 год будет сложным. Так видит таролог Марианна Абравитова.

Несмотря на то, что год Свиньи благоприятен практически для всех – Свинья довольно щедрое животное, – у Павла с ней не очень сложились отношения. «Насколько я вижу, при очень больших бонусах от этого года, есть и антибонусы. Во-первых, есть опасность, связанная с дорогой.

Я бы рекомендовала ему быть предельно аккуратным за рулем. Если запланированы путешествия – перенести их на следующий год, ну или постараться обезопасить себя со всех сторон. Карты показывают опасность при дороге, а дорога может быть разной», - начала Марианна.

«Во-вторых, насколько я вижу, 2019 год приносит Павлу расставание с партнершей, с которой он достаточно сильно связан эмоционально. Ему будет непросто принять этот факт. Хотя карты показывают его человеком, который довольно легко заводит серьезные отношения.

Перед ним не стоит проблемы найти девушку, в его жизни это происходит без всяких сложностей. Но при всей этой поверхностности Павел человек довольно глубокий. И если он влюбляется, то его эмоции как штопором ввинчиваются очень глубоко, и каждый раз, когда ему приходится расставаться с девушкой или когда прекращаются отношения с друзьями, он это сложно переживает, все это связано с душевными страданиями», – продолжила она.

Если отвлечься от личной жизни, то в остальном у Павла Табакова в 2019 году все хорошо. «Роли, много работы, деньги идут к нему активным потоком. Слава Богу, никаких трагических событий в их большой семье не намечается, поэтому единственная сложность, которая его ждет, - это личная драма. А когда и кому было легко во всем? Каждый проходит свой жизненный путь с его плюсами и минусами, и Павел не исключение», – резюмировала ясновидящая.