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Полезное | На Украине потеряли томос об автокефалии

08.01.2019|14:27
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Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) унесли в неизвестном направлении, хотя ранее власти обещали, что он останется в храме Софии Киевской. Об этом сообщает телеканал ТСН во вторник, 8 января.

Министерство культуры опровергло слова своего представителя о том, что документ придется вернуть в Стамбул, поскольку на нем не хватает подписей членов Святейшего Синода Вселенского патриархата и он, таким образом, не вступил в силу. В ведомстве заявили, что томос останется в Трапезном храме Софии Киевской и будет доступен для прихожан каждый день.

При этом в соборе сказали, что документ еще накануне вечером забрали спецслужбы. Там пояснили, что томос не был формально закреплен за храмом, поэтому они не отвечают за него и не могут предоставить информацию о его местонахождении.

По неподтвержденным данным, документ могли перевезти в Михайловский Златоверхий собор, где находится резиденция главы ПЦУ Епифания.

7 января руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш на рождественской литургии в Киеве сообщил, что томос об автокефалии в ближайшие несколько дней должны отвезти в Стамбул, чтобы получить все необходимые подписи, а затем окончательно вернут на Украину.

Официальная церемония вручения томоса главе ПЦУ прошла в Киеве 6 января. Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ 5 января.

ПЦУ была учреждена 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором участвовали представители не признанных Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). РПЦ, а вместе с ней и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата не признают указ Вселенского патриархата о снятии анафемы с их глав и все дальнейшие решения по Украине.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2019 14:35|

В Украине всё безобразно, только в России всё замечательно!

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