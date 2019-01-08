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Полезное | 69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества Христова в дерзком мини

08.01.2019|10:11
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Примадонне в апреле стукнет 70, но время над ней не имеет власти – она стройна, юна, свежа, как девочка. И многочисленные поклонники в очередной раз в этом убедились.

Рождество Христово главная артистка страны отметила в близком кругу – с пятым мужем Максимом Галкиным она пришла в гости к Александру и Иде Достман. С этой четой артистка дружит много лет. И успешно сотрудничает в творческих вопросах. Ведь Александр Леонидович – продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда «Артэс», президент Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте, организатор концертов знаменитых артистов.

Разумеется, был приглашен туда и Александр Буйнов – он тоже многим обязан Достману. Правда, дам в столь представительном обществе было все равно в два раза больше.

Кто в спортивном костюме, кто в будничной кофте, и только Алла Борисовна выглядела принцессой. Шелковая кремовая блузка, черная дерзкая мини-юбка, высокие ботильоны и кепи – певица очень напоминала куклу Барби. Она произвела фурор своим молодежным образом и моложавым видом!

Только за час публикация снимка в Инстаграме Максима Галкина собрала около 100 тысяч «лайков». Правда, не все поклонники в восторге. «Алла резиновая уже – на человека не похожа и на своих коротких ногах», «Чем восхищаетесь? 70 лет. Бабушка ваша бы так нарядилась, смехота. Ну, у богатых свои причуды. И все-таки старость надо уметь принимать, а не цепляться», «Одежду надо носить по своим годам, а эта для юных девочек», – глумятся люди в комментариях.

Источник — dni.ru
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