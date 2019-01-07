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Полезное | Звезда «Битвы экстрасенсов» умерла после тщетной борьбы с раком

07.01.2019|17:34
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Коллеги участницы 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дарии Воскобоевой сообщили о трагическом событии. Медиум скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.

О смерти экстрасенса в социальной сети сообщил Влад Кадони. При этом телеведущий не уточнил причину трагедии.

Однако позже завесу тайны участница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова. По словам Кузнецовой, Воскобоева умерла после продолжительной болезни. "Ты боролась до последнего… " – написала Кузнецова в Instagram. При этом она добавила хештег #ракдурак, указывая на онкологию.

Ранее ведущий скандального реалити-шоу Влад Кадони посетил кастинг программы "Школа экстрасенсов". Звезда проекта "Дом-2" обрушилась с критикой на потенциальных участников.

Кадони похвалил идею создателей, но раскритиковал всех потенциальных участников. Звезда уверена, что большинство из них не обладают магическими способностями, а только хотят стать известными на всю страну. Таким людям он предложил прийти на телестройку "Дом-2".

Источник — dni.ru
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