07.01.2019 | 17:44

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. Общественность привлек внимание пластырь на пальце главы государства.

У россиян возникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Владимировича. Граждане взволновались не на шутку.

Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями главнокомандующего.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему у главы государства перевязан палец, пишет Life.ru. "Порезался, как любой может", – пояснил Песков.

Ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.

Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.