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Полезное | Прикинувшихся счастливыми Собчак и Виторгана поймали на гнусной лжи

07.01.2019|11:38
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Пожалуй, только ленивый сегодня не наблюдает за личной жизнью 37-летней Собчак. Когда каждый шаг звезды рассматривает под микроскопом, любой неверный маневр тут же придается огласке. Так, у многих сложилось впечатление, что Ксения ее муж Максим Виторган держат их за дураков.

Собчак активно приписывают отношения с режиссером Константином Богомоловым. Сама знаменитость никак не комментирует информацию, подогревая интерес к своей личной жизни.

Недавно Максим Виторган еще больше ввел публику в заблуждение. Он опубликовал в своем Instagram снимок с женой, сделанный на мальдивском пляже. По фото подумать, что у супругов безмятежная семейная жизнь – слишком уж страстно они обнимаются.

Поклонники звезд стали убеждать себя, что информация об измене со стороны Собчак – чья-то злая шутка. Однако пользователи Сети быстро вскрыли обман.

Выяснилось, что совместная фотография пары на пляже сделана четыре года назад. В Instagram Виторгана можно найти фото из этой же серии, которое было опубликовано 18 января 2014 года.

Очередным доказательством того факта, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались для многих сетевых сплетников стали последние сообщения на страницах ведущей и актера.

Они сочли, что это – весьма изящный способ показать общественности, что пути супругов окончательно разошлись.

Источник — dni.ru
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