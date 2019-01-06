06.01.2019 | 23:22

Младенцу в перинатальном центре в Ингушетии заклеила лейкопластырем рот пациентка, снявшая затем это на видео. Об этом заявила главврач учреждения Хади Угурчиева, передают Вести.Ru. Ролик с ребенком ранее вызвал скандал.

«Учитывая те данные, что дает нам пациентка, мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же и съемка была произведена ею же», — сказала Угурчиева.

По словам главврача, мальчик родился 24 сентября и находится под наблюдением. Видео было записано, когда мать отлучилась из больницы, чтобы проведать старшего ребенка, а медсестра проводила процедуру ингаляции в другой палате.

Съемка не нанесла вред здоровью ребенка, но причинила «моральный вред и ущерб» сотрудникам перинатального центра и пациенткам, сказала Угурчиева.

На разошедшемся в соцсетях видеоролике к лицу плачущего ребенка пластырем приклеена соска.