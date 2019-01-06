06.01.2019 | 16:15

Полиция на Ибице остановила и задержала водителя за неосторожное вождение, угрожавшее безопасности дорожного движения.

Анализ выявил у него в крови кокаин, метамфетамины, опиаты, марихуану и амфетамины. Об этом сообщает El Mundo.

31-летнего автомобилиста поймали 1 января. Он вилял по улице, подвергая опасности других водителей и пешеходов. После задержания специалисты провели тесты на наркотики, и все они показали положительный результат.

При обыске в машине обнаружили 20 таблеток розового цвета, 6 фиолетовых и два пакета с веществом, похожим на кокаин, а также пачка с коричневым веществом.

Ранее сообщалось, что в индонезийских городах Джакарта, Бекаси и Кудус арестованы подростки, которые употребляли самодельный наркотик, приготовленный из женских гигиенических прокладок.