06.01.2019 | 18:12

Поклонники актрисы Ларисы Гузеевой в замешательстве. Они увидели, как 18-летняя дочь артистки позволяет себе курить на глазах у матери.

На кадрах с совместной прогулки было видно, что Ольга раскуривает сигарету при маме. Это вызвало шквал негодования среди поклонников Гузеевой.

Телеведущую осудили за подобную беспечность по отношению к ребенку. Гузеевой оставалось лишь разводить руками: "Ну, а что я могу сделать? Ну, будет прятаться. Мне не нравится, что она курит", – оправдалась она перед поклонниками.

Стоит отметить, что Гузеева и сама признавала за собой табачную зависимость. Вероятно, актриса и послужила дурным примером для своей дочери.

Поклонники в один голос рекомендуют Ольге поскорее завязать с этим делом. Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире. От 3,5 до 5,4 миллионов человек ежегодно умирают в результате проблем со здоровьем, вызванных курением.