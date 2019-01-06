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Полезное | У Гузеевой опустились руки из-за смертельной зависимости дочери

06.01.2019|18:12
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Поклонники актрисы Ларисы Гузеевой в замешательстве. Они увидели, как 18-летняя дочь артистки позволяет себе курить на глазах у матери.

На кадрах с совместной прогулки было видно, что Ольга раскуривает сигарету при маме. Это вызвало шквал негодования среди поклонников Гузеевой.

Телеведущую осудили за подобную беспечность по отношению к ребенку. Гузеевой оставалось лишь разводить руками: "Ну, а что я могу сделать? Ну, будет прятаться. Мне не нравится, что она курит", – оправдалась она перед поклонниками.

Стоит отметить, что Гузеева и сама признавала за собой табачную зависимость. Вероятно, актриса и послужила дурным примером для своей дочери.

Поклонники в один голос рекомендуют Ольге поскорее завязать с этим делом. Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире. От 3,5 до 5,4 миллионов человек ежегодно умирают в результате проблем со здоровьем, вызванных курением.

Источник — dni.ru
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