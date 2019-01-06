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Полезное | Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле

06.01.2019|16:14
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Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации. Об этом сообщает РИА Новости.

55-летний туринец решил проверить вместительность резервуара для заморозки и хранения человеческих тел после смерти, который разработала российская компания «КриоРус». Он забрался в нее по плечи, а затем скатился внутрь. Снаружи остались только его ступни.

Мужчина страдал от избыточного веса и не сумел выбраться наружу самостоятельно. Работники выставки смогли извлечь его из капсулы только с третьей попытки. После этого перед ней установили ограждение и повесили предупреждающую табличку с надписью: «Внимание. Вход запрещен».

После освобождения посетитель объяснил, что полез в резервуар, так как подумывает о крионической заморозке своего тела после смерти. «Молодец! Если ему надо больше — ну, у нас есть дьюары серии ‘Анабиоз’, туда точно поместится», — прокомментировала в Facebook генеральный директор «КриоРус» Валерия Прайд.

Длина капсулы криоконсервации составляла 4,2 метра, а ширина в самой широкой части достигала 1,14 метров. Резервуар предназначен для хранения целого тела человека при температуре до минус 198 градусов. В «КриоРус» утверждают, что разработали его в 2006 году по заказу миллионера из Москвы, который хотел заморозить тело умиравшей от рака жены.

В 2017 году сообщалось, что жену и троих сыновей президента американской некоммерческой организации «Институт крионики» Денниса Ковальски после смерти заморозят в жидком азоте. Он надеется, что умерших людей, которые были сохранены таким способом, в будущем научатся оживлять.

Источник — lenta.ru
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