Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|6 янв 2019|17:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Полезное | Судмедэксперты назвали причину смерти Криса Кельми

06.01.2019|16:10
Печать

Российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми умер из-за хронического заболевания. Об этом сообщает издание «Star hit» со ссылкой на источник в морге.

По его словам, смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. «Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», — сказал собеседник издания.

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что вскрытие подтвердило наличие у музыканта цирроза печени. Эксперты также рассказали о проблемах с сердцем, на которые жаловался артист.

О смерти Кельми стало известно 1 января. Музыкант почувствовал себя плохо, когда находился в загородном доме в Подмосковье. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска, там медики подтвердили его смерть.

Певец создал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», играл в коллективе «Автограф». Он сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и другие, а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 