06.01.2019 | 16:10

Российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми умер из-за хронического заболевания. Об этом сообщает издание «Star hit» со ссылкой на источник в морге.

По его словам, смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. «Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», — сказал собеседник издания.

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что вскрытие подтвердило наличие у музыканта цирроза печени. Эксперты также рассказали о проблемах с сердцем, на которые жаловался артист.

О смерти Кельми стало известно 1 января. Музыкант почувствовал себя плохо, когда находился в загородном доме в Подмосковье. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска, там медики подтвердили его смерть.

Певец создал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», играл в коллективе «Автограф». Он сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и другие, а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».