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Полезное | Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма

06.01.2019|18:11
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Американские военные направили десантный корабль "Fort McHenry в акваторию Черного моря. По имеющимся данным, судно вполне может остановиться в нескольких километрах от побережья Крыма.

Сообщается, что на корабле размещены 500 морских пехотинцев. Более того, судно оснащено ракетным оружием и зенитной артиллерией.

"Транзит Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", – заявила американская сторона. Также такие "рутинные операции в Черном море", по словам вице-адмирала Лайзы Франчетти, демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что согласно международной конвенции суда нечерноморских государств могут находится в акватории Черного моря не более 21 суток. Напомним, американский военный корабль ВМС США "Оук Хилл" заходил в акваторию Черного море в марте 2018 года.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении представителей НАТО. Вряд ли Североатлантический альянс поддержит эту инициативу, считает сенатор.

Источник — dni.ru
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Гость|06.01.2019 18:31|

Таран ни кто не отменял, а так все нормально. Искушают судьбу, или спектакль продолжается. Напоминает хулиганов в подворотне пристающих к прохожим.

Имя: Гость
Комментарий:

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