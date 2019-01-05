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Полезное | Жуткий пожар застал врасплох Петросяна и Вайкуле

05.01.2019|19:41
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Совсем недавно в семье бывшего артиста "Кривого зеркала" произошло горе: у Николая Бандурина сгорел дом. Практически оставшемуся без средств на существование комику бросились на помощь знаменитые друзья.

После страшного ЧП Николай Бандурин быстро оправился и уже приступил к работе. Сейчас время праздничных концертов и корпоративов.

Попав в крайне сложную ситуацию семья артиста поняла, сколько у них друзей. "Лайма Вайкуле спрашивала, чем помочь. Ефим Шифрин, Клара Новикова... Всех не упомню. Пишут, присылают деньги. Спасибо им! До конца не осознаю, что случилось. Иногда кажется, открою глаза, а вокруг все как прежде", – рассказала супруга Бандурина.

Евгением Петросян и вовсе велел участникам программы "Кривое зеркало" провести благотворительный концерт, передает StarHit. Все вырученные средства были переданы Николаю Бандурину для восстановление дома. "Переосмыслив случившееся, понимаю, что все живы и еще легко отделались. А дальше справимся, будем работать, мы крепкие!", – уверенно заявил Николай.

Ранее сообщалось, что зрители возмущены новогодним эфиром центральных каналов. Некоторые считают, что это неуважение не только к зрителям, но и к самим артистам.

"Из года в год в "Голубом огоньке" одни и те же лица, но на этот раз плюс Бузова. Но она похоже весьма рада быть новым юмористическим персонажем на ТВ", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Источник — dni.ru
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