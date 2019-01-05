05.01.2019 | 19:38

В больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, получивший огнестрельное ранение в новогоднюю ночь. Об этом в субботу, 5 января, сообщает «Кавказский узел».

В ночь на 1 января мальчик вышел на балкон, чтобы посмотреть на новогодний салют. Неизвестный открыл стрельбу из боевого оружия, пуля попала в голову ребенка.

Мальчик был доставлен в Центральную городскую больницу Дербента. Тяжелое состояние пострадавшего не позволило транспортировать его в другие медицинские учреждения, однако к нему в больницу прибыл один из ведущих реаниматологов московского НИИ имени Склифосовского.

Ребенок умер около 11:00 5 ноября. Его родные рассказали, что мальчик скончался не приходя в сознание. Операция по извлечению пули проведена не была.

«Пуля задела самые жизненно важные структуры мозга, ранение было несовместимо с жизнью», — указали в министерстве здравоохранения Дагестана.