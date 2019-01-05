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Полезное | Умер Иван Бортник

05.01.2019|09:14
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Российский актер Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил поэт Влад Маленко в Facebook.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», — написал он. Как сообщила ТАСС супруга актера Татьяна Борзых, возможной причиной смерти мог стать тромб.

Бортник известен как актер Театра на Таганке, где он служил с 1967 года. В знаменитом столичном театре Иван был задействован в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и некоторых других.

Также он снимался в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Мама, не горюй», «Антикиллер».

В советские времена Иван Бортник считался артистом восемнадцатого разряда. Такой же был и у прославленного Смоктуновского, который называл Бортника гением. Актер создавал впечатление замкнутого и неразговорчивого человека, хотя Высоцкий считал его близким другом — таких у прославленного барда было немного.

Слава к Ивану Бортнику пришла после выхода картины «Место встречи изменить нельзя», в которой он сыграл всего лишь эпизодическую роль.

Источник — lenta.ru
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