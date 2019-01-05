05.01.2019 | 19:51

Саночница Виктория Демченко получила серьезную травму при спуске. Девушка перевернулась и дважды ударилась головой, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

Соревнования прервали, девушку пришлось экстренно госпитализировать.

Как сообщает ТАСС, российская спортсменка Виктория Демченко находится в сознании. Агентству об этом сообщил отец саночницы — главный тренер сборной России Альберт Демченко.

"Какие-то определённые выводы о состоянии её здоровья можно будет делать только после обследования", — добавил он.

Россиянка перевернулась и дважды ударилась головой во время прохождения трассы на Кубке мира по санному спорту в немецком Кёнигзее.

Демченко выступает на Кубке мира с 2015 года, спортсменка является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира 2015/16, который проходил в Сочи.