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Полезное | Сильнейшие удары головой: российская саночница разбилась во время соревнований

05.01.2019|19:51
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Саночница Виктория Демченко получила серьезную травму при спуске. Девушка перевернулась и дважды ударилась головой, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

Соревнования прервали, девушку пришлось экстренно госпитализировать.

Как сообщает ТАСС, российская спортсменка Виктория Демченко находится в сознании. Агентству об этом сообщил отец саночницы — главный тренер сборной России Альберт Демченко.

"Какие-то определённые выводы о состоянии её здоровья можно будет делать только после обследования", — добавил он.

Россиянка перевернулась и дважды ударилась головой во время прохождения трассы на Кубке мира по санному спорту в немецком Кёнигзее.

Демченко выступает на Кубке мира с 2015 года, спортсменка является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира 2015/16, который проходил в Сочи.

Источник — dni.ru
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