05.01.2019 | 19:36

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.

В реализации этих планов были задействованы проект Integrity Initiative и Институт государственного управления (Institute for Statecraft), сообщают хакеры.

В начале 2015 года Виктор Мадейра из Института госуправления выступил с предложением ввести санкции против России. Помимо прочего, он предложил повторить операцию «Нога» 1971 года (тогда из Британии выслали 105 советских дипломатов).

В апреле глава института Крис Доннелли становится фактическим руководителем группы специалистов военной разведки и получает полномочия по вербовке. В октябре 2016-го Доннелли встречается с экс-главой объединенного командования вооруженными силами Великобритании генералом Ричардом Бэрронсом. Они приходят к выводу, что готовность Лондона отразить российскую угрозу катастрофически низкая. Если не случится катастрофа, способная разбудить людей и потребовать ответа, нужно найти путь к тому, чтобы заставить правительство осознать проблему, решают Доннелли и Бэрронс.

После этого Доннелли нанимает специалиста по химическому и биологическому оружию из Портон-Дауна — Марка Эндрю Лаверика.

В марте 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом «Новичок» в британском городе Солсбери. Лондон обвиняет в покушении Москву, Россия отрицает любую причастность к произошедшему.

После отравления Integrity Initiative начинает информационную операцию по делу Скрипалей, пишут Anonymous. Российских шпионов высылают из европейских стран, против Москвы вводятся новые санкции. План Мадейры от 13 января 2015 года последовательно реализуется к середине 2018 года, утверждают хакеры.

Однако информационная активность продолжается. Например, сотрудник Института госуправления публикует статьи как эксперт по химическому оружию. В июле 2018 года Пабло Миллер, вербовщик и сосед Скрипаля, приходит на встречу в институт, а в октябре сослуживец Миллера по 4-му Королевскому танковому полку Марк Урбан публикует книгу на основе интервью со Скрипалем, которое ему по чистой случайности удалось получить за полгода до «отравления», отмечают Anonymous.