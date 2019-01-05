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Полезное | Обман разрушил отношения Аллы Пугачевой и Криса Кельми

05.01.2019|09:13
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После смерти Криса Кельми его близкие вспоминают о том, каким музыкант был в молодости. Довелось ему общаться и с Аллой Пугачевой. Сперва Примадонна благоволила молодому певцу, а потом остыла.

Судьба столкнула Аллу Пугачеву и Криса Кельми в тот момент, когда она задумалась над созданием своих знаменитых "Рождественских встреч" и искала молодых талантливых артистов. Пройти мимо Кельми, гремевшего на всю страну с хитом "Ночное рандеву", было решительно невозможно.

"По слухам, Пугачева благоволила молодому артисту и всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек. Знающие люди сказали, что после этого она "остыла" к нему", – цитирует StarHit журналиста Михаила Садчикова, бывшего свидетелем стремительного взлета карьеры музыканта.

Действительно, многие до сих пор не знают, однако этот хит был создан музыкантом Вадимом Услановым. Более того, знакомые с происходящим на сцене в то время утверждают, что одно время Крис Кельми и вовсе лишь открывал рот под фонограмму своего коллеги.

После он се же перепел "Ночное рандеву", однако, сетуют критики, получилось не так хорошо, как у настоящего автора хита. Однако песня, тем не менее, плотно ассоциируется именно с Крисом Кельми.

"Без яркой внешности и манеры поведения Криса на сцене, она вряд песня зазвучала бы. Может быть, имело смысл записать дуэт, но необычный псевдоним и история выстрелили сильно, поэтому, зачем было портить то, что уже есть? После "Рандеву" он поехал на гастроли, в театре уже не играл, а Усланов так нигде и не появился", – вспомнили знакомые.

Источник — dni.ru
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