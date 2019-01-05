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Полезное | Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

05.01.2019|19:44
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В Западно-африканском государстве Бенин пираты атаковали судно с российскими моряками. Cудьба шести захваченных человек остается неизвестна.

Пираты похитили шесть российских моряков в Гвинейском заливе в Африке. Они атаковали контейнеровоз MSC Mandy около берегов Бенина.

Известно, что налет произошел в ночь с 1 на 2 января. Среди похищенных россиян был капитан контейнеровоза и его помощник, передает Telegram-канал.

По предварительным данным, экипаж судна состоял из 26 человек. 20 из них – граждане России, двое – граждане Грузии, четверо – граждане Украины. Освобождением российских моряков занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении представителей НАТО. Вряд ли Североатлантический альянс поддержит эту инициативу, считает сенатор.

Источник — dni.ru
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