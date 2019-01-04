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Полезное | Варваре выдали ружье после жуткого нападения в лесу

04.01.2019|10:23
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Популярная певица не оставляет занятий спортом даже в праздники. Пройти 15 километров на лыжах для нее – в порядке вещей. Но иногда случаются неожиданные встречи.

Загородный дом Варвары находится далеко от Москвы – в Тверской области. Леса тут дикие, звери в них водятся серьезные. Сейчас, слава богу, спят хотя бы медведи. А вот лоси в это время года вовсе не миролюбивы.

С одним таким зверем во время прогулки и встретилась Варвара. Она не знала, что люди в это время не должны приближаться к лосям из-за опасности получить копытом и из-за трепетного отношения животных к корму.

«Это был кошмар, я едва смогла оторваться от сохатого, который долго за мной бежал», – с дрожью в голосе рассказала «Дни.Ру» взволнованная певица.

Муж певицы Михаил пообещал выдать ей ружье, поскольку, несмотря на обилие диких зверей в Тверской области, Варвара намерена продолжать ежедневные прогулки по лесу.

«Зимой взрослому лосю требуется до 15 килограммов корма, а найти его очень сложно, – рассказал «Дни.Ру» зоолог. - В это время года лоси напряжены и капризны, ведь им нужно пробиться через глубокий снег, чтобы найти еду. Лоси быстро бегают, развивая скорость до 56 километров в час. А если человек приблизится к молодым лосятам, то взрослые животные в ту же минуту бросятся на потенциального обидчика их детенышей. Лоси мгновенно разбегаются и бьют обидчика мощными рогами.

Несколько лет назад в столичном парке Лосиный остров животное подбежало к молодому человеку и нанесло удар копытом и после сбежало. В больнице у него выявили сотрясение головного мозга и ушиб, после чего направили в нейрореанимацию. Так что Варваре крупно повезло».

Источник — dni.ru
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