04.01.2019 | 10:16

Делают ли официальные лица Великобритании новые заявления по поводу дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии очередные заявления, или же упорно отмалчиваются - происходящее с каждым днем становится все более запутанным. Чтобы разобраться в ситуации, «Дни.ру» обратились к ясновидящей.

«В Россию никто, конечно же, не вернется. Расследование потихоньку замылится и сойдет на нет. Что-то иногда будет всплывать, мы все традиционно будем вздрагивать от этих новостей. Все будет тянуться еще годами», – рассказала «Дни.ру» таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

«На самом деле мне не показывают карты, что они мертвы. Ну это уже совсем не те люди, то есть я вижу изменения ни только в личности, ну и физиологические. Жизнь их поставлена с ног на голову. Все перевернуто вспять», – подчеркнула экстрасенс.

«Годы жизни Скрипаля сочтены. И это не потому, что его хотят убить, его довело отравление и последующее лечение. Все как-то в его организме изношено», – добавила она.

«Девочка, конечно, поживет, и долгое время. Но вот с качеством жизни не совсем таким, как она себе представляла. Вижу по картам ее в какой-то изоляции. Постоянно под контролем, можно сказать, под колпаком», – уверена Марианна Абравитова.

«Такое ощущение, что разум ее зомбирован. Она приехала одним человеком, а стала совсем другим. В Россию приезда ее я не вижу. Она в роли жертвы выступает по раскладу карт», – рассказала таролог.

«Если сам Скрипаль имеет отношение и его посвятили во все эти действия над ним, то девочка совершенно не в курсе. Да он тоже думал, что просто поучаствует в некой игре по сценарию. Он рассчитывал на денежное вознаграждение, собственно, к которому он и привык, но увы, все обернулось совсем иначе. Тут игра получилась жесткая, выворачивающая наизнанку и ставившая крест на нем и на его дочери как личностях», – заключила она.