04.01.2019 | 13:34

Григорий Лепс рассказал журналистам о своем желании в пятый раз стать отцом. Он признался, что сейчас пытается уговорить на это свою жену Анну, которая подарила ему уже троих детей.

В рамках Русского новогоднего фестиваля в Объединенных Арабских Эмиратах в гостинице Emirates Palace в Абу-Даби Григорий Лепс дал большой сольный концерт. Поле выступления музыкант пообщался с журналистами и выдал им личную тайну.

Певец признался, что готовится в пятый раз стать отцом. «Что касается личной жизни – ведутся переговоры о продолжении самой главной семейной традиции – рождения детей. Мы с супругой над этим работаем. Я сейчас качаюсь усиленно», – цитирует сайт «Комсомольская правда» Григория Лепса.

«Понимаете, надо ж договориться с женой. Она может отказать!» – объяснил он. В качестве иллюстрации о том, на какие уступки мужчина готов идти, чтобы жена родила ему еще одного ребенка, он привел пример своих знакомых. Дескать, семья выбирала себе дом за границей. Один из вариантов подходил идеально, однако стоил около семи-восьми миллионов.

«Жена моего товарища посмотрела на это и сказала: «Купи мне такой дом, и я тебе еще пару детей рожу», – рассказал музыкант. «Поэтому я тоже веду переговоры», – добавил он.

Напомним, у Григория Лепса уже есть четверо детей. Одна дочь осталась у него от первого брака. Еще две дочери и сын родились во втором.