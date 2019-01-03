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Полезное | Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

03.01.2019|15:59
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Юрий Лоза — известный советский и российский певец, композитор, автор песен, в интервью порталу News.ru резко высказался о новогодних программах на ТВ. По его мнению, все, что было показано, вряд ли понравилось отечественному зрителю.

Известный своими колкими высказываниями музыкант отметил: «Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе».

По мнению Юрия Эдуардовича, в отечественном шоу-бизнесе больше нет настоящих профессионалов, которые могут написать хороший сценарий.

«Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда. Поэтому сегодня, если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении, никто не пытается создать ее здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем», — подчеркнул исполнитель.

Именно в этом, по мнению мэтра, основная причина провала традиционных новогодних развлекательных программ на отечественном ТВ. Популярный ранее «Голубой огонек» - не исключение.

«Выяснилось, что купить номера на все новогодние праздники не получается. Там нет таких программ, которые бы наше телевидение устроили. Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад. Но за это время все должно надоесть — и КВН, и знатоки, и «голубые огоньки». Это все давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, — нечего смотреть в новогоднюю ночь», — добавил исполнитель.

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