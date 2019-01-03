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Полезное | Топалов рассказал историю любви с Тодоренко

03.01.2019|14:32
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Влад Топалов и Регина Тодоренко на протяжении долгого времени скрывали свои отношения. Наконец артист решился рассказать о романе во всех подробностях.

Слухи о том, что Влада Топалова и Регину Тодоренко связывают больше чем рабочие отношения начали ходить еще с января 2018 года, когда артисты вместе работали над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Выяснилось, что под этими разговорами была почва.

«Я влюбился в нее во время наших репетиций. Так как мы играли влюбленных, нам надо было и обниматься, и целоваться. Мы репетировали целыми днями, с утра и до вечера. Во время обеденных перерывов мы с Региной болтали обо всем, и как-то все естественным образом случилось», – цитирует портал vokrug.tv Влада Топалова.

В самом начале отношений пару ждало испытание разлукой – актрисе было необходимо улетать на съемки программы «Орел и решка». «На протяжении этого времени мы постоянно переписывались и созванивались, разговаривали по пять–шесть часов. И когда она вернулась, мы встретились с ней на репетиции и была буря эмоций! В тот же вечер мы договорились поужинать где-нибудь», – рассказал артист.

Полноценное свидание у влюбленных случилось летом. «Она ела арбуз, я ел мясо, потому что дико нервничал, мне надо было заесть мой стресс. Мы разговаривали, обнимались, пили чай», – вспомнил Топалов.

По его словам, говорить о том, что они скрывали свой роман, неправильно. «Мы не прятались по углам. Ходили в рестораны, общественные места, я привозил ее на съемки и на концерты. Просто мы не делали из этого инфоповод», – подчеркнул артист.

Источник — dni.ru
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