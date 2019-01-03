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Полезное | Родные делят шикарное наследство Кельми

03.01.2019|12:26
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Состояние артиста оценивается в 100 миллионов. Но он ими успел распорядиться незадолго до скоропостижной смерти.

63-летний певец в последние дни был очень плох – передвигался с трудом и лишь при помощи ходунков, на улице почти не появлялся, страдал от эпилептических припадков.

Из-за опасений за свое здоровье он решил составить завещание. «Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене Людмиле и единственному сыну Кристиану, там все в порядке, там всем хватит», – признался певец.

Родственники мало интересовались певцом, хотя теперь получат три шикарные квартиры в Москве и роскошный загородный дом с бассейном в Наро-Фоминском районе Подмосковья. По примерной оценке риэлторов, наследство звезды 90-х оценивается в 100 миллионов рублей. А авторские права на песни артиста оцениваются еще дороже!

Но завещание, скорее всего, оспорит младший брат артиста Евгений, который являлся его концертным директором. Он по закону считается наследником второй очереди, но все равно склонен, очевидно, думать, что на что-то имеет право.

Напомним, кумира 90-х обнаружили без сознания в загородном подмосковном доме. Прибывшие медики не смогли спасти исполнителя хита «Ночное рандеву на бульваре Роз». Его тело доставлено в Наро-Фоминский морг.

Источник — dni.ru
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