Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|3 янв 2019|17:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Полезное | Природа против человека. Как пустыня захватывает ОАЭ

03.01.2019|15:50
Печать

ОАЭ — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов. Это не только одна из самых богатых стран мира, но и символ вечной борьбы человека и природы.

Для большинства россиян ОАЭ - далекая восточная сказка, наполненная шармом Востока. Мы воспринимаем страну как родину бесчисленных караванов верблюдов, богатых шейхов, роскоши и белоснежных пляжей.

Это государство появилось среди бесконечной пустыни. Человек отвоевывал у природы каждый метр земли, делая эти территории комфортными для жизни.

Но частые песчаные бури отбрасывают людей назад. Австралийский фотограф Ириней Херек позволяет нам взглянуть на ОАЭ с другой стороны. Он сделал серию снимков Объединенных Арабских Эмиратов с воздуха с помощью дрона и наглядно доказал, что человек не всегда способен одолеть природу.

От снимков мастера захватывает дух.

Источник — www.instagram.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 