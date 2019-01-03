03.01.2019 | 15:50

ОАЭ — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов. Это не только одна из самых богатых стран мира, но и символ вечной борьбы человека и природы.

Для большинства россиян ОАЭ - далекая восточная сказка, наполненная шармом Востока. Мы воспринимаем страну как родину бесчисленных караванов верблюдов, богатых шейхов, роскоши и белоснежных пляжей.

Это государство появилось среди бесконечной пустыни. Человек отвоевывал у природы каждый метр земли, делая эти территории комфортными для жизни.

Но частые песчаные бури отбрасывают людей назад. Австралийский фотограф Ириней Херек позволяет нам взглянуть на ОАЭ с другой стороны. Он сделал серию снимков Объединенных Арабских Эмиратов с воздуха с помощью дрона и наглядно доказал, что человек не всегда способен одолеть природу.

От снимков мастера захватывает дух.