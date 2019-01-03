03.01.2019 | 14:30

Ведущая Дана Борисова сделала заявление о смерти Криса Кельми. Она подчеркнула, что скорбит о его уходе.

После новогодней ночи в собственном доме в Московской области было обнаружено тело Криса Кельми. Спасти певца не удалось. В тот момент многие вспомнили страшное пророчество, которое сделала Дана Борисова после смерти Евгения Осина.

«Следующий - Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии», – заявила ведущая в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

Сам исполнитель, однако, дал обещание бросить пить и тщательно следить за своим здоровьем. «Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже – дают о себе знать сердце и почки. К Крису постоянно приезжает терапевт, осматривает», – рассказывал брат музыканта Евгений Суслин.

Однако никакие меры предосторожности так и не спасли Криса Кельми. Евгения Осина он, в полном соответствии с предсказанием Даны Борисовой, пережил всего на полтора месяца.

«Теперь скорбим и по Крису», – сделала она заявление на своей странице в Instagram. Следующую смерть в мире шоу-бизнеса она предсказывать не стала.