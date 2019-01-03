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Полезное | Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны

03.01.2019|14:35
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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» передал на Землю первые фотографии обратной стороны Луны, сделанные им во время посадки на ее поверхность в четверг, 3 января. Снимки опубликованы на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Как отмечается в сообщении ведомства, первая в мире фотография поверхности обратной стороны естественного спутника Земли с близкого расстояния была сделана в 11:40 по местному времени (6:40 по московскому времени).

«Чанъэ-4» стал первым космическим аппаратом, совершившим успешную посадку на обратной стороне Луны. Он высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли.

Ожидается, что аппарат соберет данные о геологическом строении Луны и составе ее грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

«Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2019 14:44|

Когда покажут высадку китайцев на луну? Не удевлюсь, что у них будет картонный спускаемый модуль и раскачивающийся на ветру флаг. Голливуд и фотошоп рулит. В долине Жёлтой реки песка много.

Гость|03.01.2019 14:46|

Пуст покажет наш лунный трактор, не соржавел ли?

Гость|03.01.2019 15:20|

Чтобы решить проблему радиосвязи, в мае минувшего года китайцы запустили спутник-ретранслятор в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна. Его орбита находится в области видимости и с Земли, и с обратной стороны Луны.

Имя: Гость
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