03.01.2019 | 12:34

Ведущий телепрограммы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов находится в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что его госпитализировали с переломом ребер. По словам супруги телеведущего, он потерял равновесие во время зарядки и упал.

«Это небольшой перелом, который не требует операции», — сказала она.

Супруга добавила, что в настоящее время телеведущий чувствует себя нормально. Инцидент с Николаем Дроздовым произошел вечером 2 января.

Впоследствии сам Дроздов рассказал ТАСС, что планирует выписаться из больницы в четверг, 3 января. При этом он добавил: «Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь - только для анализов», — отметил он.

Напомним, Николай Дроздов - ведущий телепередачи «В мире животных» с 1977, путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения, общественный деятель и пропагандист охраны природы. Заслуженный журналист Российской Федерации.