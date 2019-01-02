Пензенское информационное агентство|18+|Среда|2 янв 2019|13:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Полезное | «Началась интоксикация»: Мария Кожевникова попала под капельницу

02.01.2019|12:08
Печать

На своей странице в Instagram Мария Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться на праздновании Нового года. Актрисе даже пришлось ставить капельницу.

В канун Нового года Мария Кожевникова поделилась со своими подписчиками пугающей фотографией на своей странице в Instagram. По снимку стало понятно, что актрисе сделали капельницу.

"Вот так держалась , держалась...", – подписала она. "Но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость. Пожелайте нам здоровья", – добавила актриса.

Уже из следующего снимка стало ясно, что Марии Кожевниковой стало лучше. Новый год она смогла встретить в кругу семьи, а не в больнице. "Не хочу заканчивать год грустно, хотя мне сейчас реально плохо... Я счастливый человек! Прощай 2018!!!", – написала актриса.

И под третьим снимком Кожевникова рассказала подробности произошедшего. Все началось, по ее словам, в районе 21:00 31 декабря. "Мне стало так плохо, что я не могла двигаться и говорить, какой-то просто адский вирус и у меня началась интоксикация, какой не было никогда!", – подчеркнула она.

Она подчеркнула, что ее поддерживала вся семья, врач был на связи, а медсестра поставила капельницу. "К 00.00 я, хоть и в домашнем виде, смогла радоваться, насколько это возможно с температурой и встретить Новый 2019 год за столом со своими близкими!!!", – добавила Мария Кожевникова.

В связи с такой личной ситуацией она пожелала своим подписчикам здоровья. Те ответили симметрично, добавив много теплых слов от себя.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 