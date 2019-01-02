02.01.2019 | 17:53

Подводя итоги 2018 года Андрей Малахов назвал своим главным интервью общение с певицей Ириной Паноровской. Говоря об этом, ведущий раскрыл ее интимную тайну.

"Поговорить с Понаровской я хотел давно, еще будучи на "Первом канале", – в своей авторской колонке на портале StarHit признался Андрей Малахов. "Главной ценностью моей коробки с вещами, когда я переезжал на новое место работы, была книга об Ирине Витальевне. Таким образом, я визуализировал мечту.

Мы долго созванивались, у артистки менялись телефоны, она переезжала, я оставлял голосовые сообщения. И вот наконец мы встретились, а звезда, что бывает крайне редко, оправдала все мои надежды", – рассказал он.

Результат, по словам Малахова, превзошел все ожидания. "Приятно, что в декабре самый популярный запрос "Яндекса" с моей фамилией выглядел так: "Андрей Малахов. Прямой эфир. Ирина Понаровская". Первое за семь лет откровение певицы обсуждали даже высокопоставленные чиновники. Например, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова написала в Фейсбуке: "Задело интервью сильно. Пару часов только о нем и думала", – напомнил ведущий.

Решил он раскрыть интимный секрет артистки. "Среди разных историй удивило то, что у этой невероятной женщины татуировка в виде трех божьих коровок – в честь ее любимых бабушки, мамы и маленькой внучки", – подчеркнул Андрей Малахов.