01.01.2019 | 19:04

В МЧС назвали чудом спасение 11-месячного мальчика под завалами частично разрушенного дома в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Там рассказали, что один из спасателей услышал голос, место, откуда он мог доноситься, обследовали кинологи, но они не смогли ничего подтвердить. Один из жителей дома показал место, где могла находиться кроватка с ребёнком. Сотрудники экстренных служб продолжили углубляться в завал и нашли малыша.

В Минздраве оценили состояние младенца как тяжелое, у него зафиксированы серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма, передает РИА Новости.

По информации Telegram-канала Hue, из-под завалов был спасен мальчик по имени Иван. Уточняется, что его мать смогла с другим ребенком покинуть дом до начала разрушения.

Частичное обрушение дома произошло утром 31 декабря. По последним данным, в результате погибли восемь человек, судьба 36 пока остается неизвестной. Работы по разбору завалов будут продолжаться как минимум двое суток.

2 января в Челябинской области объявлено днем траура.

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