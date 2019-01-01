01.01.2019 | 12:05

Куклы в понимании обычного обывателя — прежде всего детская игрушка. В крайнем случае, игрушка для взрослых, но такие обычно имеют успех у мужчин. Среди взрослых женщин есть те, кто предпочитает «живых» кукол реальным младенцам. «Лента.ру» рассказывает о реборнах — куклах, пугающе похожих на маленьких детей и стоящих десятки тысяч рублей.

Пожалуй, самый известный сайт, на котором можно приобрести реборна — reborn.com — может вызвать оторопь у непосвященного человека. Множество фотографий младенцев, подпись «детский сад» под логотипом сайта, разделы «новорожденные» и «ждущие усыновления», цена… Чтобы понять, что эти малыши ненастоящие, необходимо присмотреться к фотографиям очень тщательно. «Ребенка» выбирают по цвету кожи, открытым или закрытым глазам (последних ласково называют «сплюшки»), возрасту. Самые большие реборны — это тоддлеры, дети от одного до трех лет, которые уже могут ходить. Самые маленькие — недоношенные. С ними в комплекте часто поставляется аналог медицинского бокса.

Куклы реборн появились в США в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. По некоторым данным, создательницей увлечения считается художница Джойс Морена. Она купила обыкновенную куклу-пупса в магазине, стерла с нее покрытие, а затем расписала сама, проявив внимание к деталям: капиллярам, небольшой сыпи на коже, складкам и ямочкам на руках. Название reborn, то есть «перерождение», как раз и описывает процесс превращения типовой пластиковой болванки из магазина (или специально изготовленной заготовки — молда) в почти живого ребенка. Для большего сходства мастерицы обычно утяжеляют ребенка с помощью специальных наполнителей и с помощью детских присыпок добиваются, чтобы от куклы пахло, как от настоящего младенца. Иногда внутрь реборна даже вставляют небольшую колонку, имитирующую звук сердцебиения и дыхания.

Реборнов не найти в магазинах — крупные торговые сети отказываются торговать столь реалистичными куклами, ссылаясь на то, что некоторым покупателям они могут показаться пугающими. Поэтому вокруг кукол организовалось собственное сообщество. Большинство его участников — женщины: мастерицы и их покупательницы. Реборн считается недетской игрушкой, хотя в подарок девочкам их тоже покупают. Удовольствие не из дешевых: хорошая кукла реборн может стоить десятки тысяч рублей. Мастера объясняют столь высокую цену искусной работой: на создание одной куклы может уходить 40-60 часов. При создании реборнов на них накладывают много слоев краски (около девяти), конструируют прическу из мохера по одному волоску.

Реборнов обычно не покупают, а усыновляют или удочеряют. Вместе с куклой мастера, как правило, высылают ее одежду, «свидетельство о рождении» и любимую игрушку. Будущие «родители» куклы иногда готовятся к прибытию посылки так же, как к выписке ребенка из роддома: покупают кроватку, пеленальный столик и детскую одежду. Впрочем, таким занимаются далеко не все любительницы реборнов. У кого-то куклы просто сидят на полках или диванах, а их «мамы» любуются на них и время от времени лишь меняют им прически.

Бывает и такое, что реборн становится утешением для женщин, которые не могут иметь детей или потеряли их. 49-летняя Линда, страдающая бесплодием, признается, что куклы помогают ей ощутить себя матерью. «Я вожу их в парк, когда хожу туда с собакой, иногда сажаю их в коляску, ношу в слинге или одеяле. Их часто принимают за живых детей», — рассказывает она. Больше всего в этих прогулках ей нравится умиление и внимание окружающих. «Мне кажется, так работает материнский инстинкт. Я чувствую счастье и гордость, когда прохожие смотрят на моих "детей"». Усыновлять или удочерять детей она не хочет, потому что это обойдется гораздо дороже кукол. Она собрала уже внушительную коллекцию реборнов, каждый из них стоил примерно 500 долларов. Всем реборнам Линда дала имена и никогда не называет их «куклами», только «детьми».

Аманда Кучер признается, что реборны помогают ей справиться с тревожностью: «Когда я беру его в руки, у меня возникает ощущение, что это настоящий ребенок. Я успокаиваюсь и чувствую умиротворение». Женщина стала матерью в 21 год и мечтала о том, чтобы ребенок поскорее вырос, чтобы вернуться на работу. «Теперь я понимаю, что не ценила моментов материнства», — отметила Кучер. Изготовившая ее куклу мастер Шейлин Максвелл добавила, что ее куклы пользуются немалым спросом в домах престарелых, — старикам приятно заботиться о «младенцах», но при этом не сталкиваться с лишними хлопотами. Один раз молодая пара заказала у нее копию их мертворожденного ребенка. По ее словам, через некоторое время реборн помог им справиться с горем.

Нередко к реборнам проявляют интерес женщины, чьи дети уже выросли. Поклонница кукол Лашель Мур вместе со своим мужем была готова четыре часа ехать на выставку реборнов, чтобы приобрести себе «младенца, который никогда не вырастет». «Самое лучшее в реборнах то, что они всегда остаются малышами. От них никаких проблем: ни грязных пеленок, ни расходов на репетиторов для поступления в колледж. Только самая милая часть материнства», — признается она. У нее уже больше 40 реборнов, самые дорогие экземпляры стоят до полутора тысяч долларов.

Из-за схожести реборнов с настоящими детьми случаются и курьезы. Периодически полицейские принимают оставленные в машине куклы за младенцев и выбивают стекла машин для их спасения. Подобные случаи происходили, например, в 2015 году в Шотландии и 2016 году в американском штате Нью-Гэмпшир. Как правило, смущенным полицейским приходится возмещать ущерб разгневанным владельцам машин.

Мастерица Александра Адушева занимается росписью реборнов около десяти лет, но сама не коллекционирует их. У нее множество клиентов как в России, так и за рубежом. Адушева не видит между ними особой разницы: разве что иностранцы готовы побольше платить. Имя кукле, по ее словам, обычно дает скульптор, создающий заготовку головы. Он может назвать ее понравившимся именем или именем ребенка, с которого лепит ее. Однако если этого не произошло, назвать куклу может и реборнист. Мастера не очень любят, если заказы делают дети. Зачастую девочки влюбляются в реалистичные куклы, заваливают художника вопросами, но в итоге куклу так и не покупают, потому что родители не согласны выделить столько денег на пусть и очень красивую, но игрушку.

Мастерица Татьяна Пищильникова признается, что общается с клиентами и после покупки. «Мои клиенты очень часто присылают мне домашние фото с куклой, с радостью делятся со мной обновками для них», — рассказывает она. Мастер не собирает кукол, но часто видит восторженные отзывы о том, что покупателям нравится ухаживать за ними, менять прически и наряды.

Самое известное сообщество российских реборнистов — сайт с говорящим названием Babiki.ru, мастерицы и коллекционеры ласково называют его «бэйбики». Увлеченные женщины общаются между собой: хвастаются своими приобретениями и творческими успехами, публикуют снимки «реборнят» в новых нарядах, а иногда даже отчеты со встреч в реальной жизни. «Красавица какая у вас! Жених не нужен?», «Поздравляю с рождением!», «Мы с Митюшей очень рады поиграть с такой красивой девочкой» — переписка пользовательниц напоминает типичные сообщения с форумов матерей. Только их «дети» навсегда останутся милыми пупсами, которых можно наряжать и «знакомить» друг с другом, и они никогда не огорчат свою «маму».