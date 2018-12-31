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Полезное | Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать

31.12.2018|10:10
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Лолита Милявская поделилась в cети любопытным снимком. На нем знаменитость запечатлена без макияжа.

На фото, о котором идет речь, Милявская позирует со звездой шоу "Comedy Woman". Свой образ Екатерина дополнила пышными кудрями.

"Бро Скулкина, ты лучшая! Мы из Мурманска так решили!", – написала певица. Однако пользователи Сети обратили внимание на саму Милявскую.

Многие признались, что не узнали артистку без макияжа. По мнению поклонников, она очень молодо выглядит, когда не использует косметику.

Ранее Лолита сделала громкое заявление, которое буквально взбесило пользователей соцсетей. Дива сказала, что для нее Крым – это по-прежнему Украина.

Лолита призналась, что уже давно не может въезжать на малую родину – ей запретили после посещения Крыма, из-за чего украинские СМИ стали ее игнорировать. По мнению артистки, в такой ситуации это "нормальная практика".

"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", – сказала певица.

Источник — dni.ru
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