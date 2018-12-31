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Полезное | Подъезд сложился как карточный домик: очевидец о взрыве в Магнитогорске

31.12.2018|11:42
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В ночь на 31 декабря в жилом доме на проспекте Карла Маркса в городе Магнитогорск Челябинской области в результате взрыва обрушился целый подъезд. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел в 06:00 по местному времени. Сообщается, что между хлопком и обрушением прошло несколько минут, в которые некоторые из жильцов успели спастись – люди выпрыгивали из окон.

Известно, что под завалами остаются около 80 человек. На месте работают спасатели. Некоторых людей находят под обломками дома живыми, однако на месте ЧП уже обнаружили трех жертв взрыва, среди которых есть ребенок.

"Со стороны двора весь подъезд сложился как карточный домик. Там вряд ли кто остался живой", – цитирует telegram-канал LifeShot очевидца. "С соседнего подъезда людей эвакуируют по пожарной лестнице", – добавил он.

На месте завалов работают все экстренные службы города. Ситуацию контролирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Отметим, ранее в Сети появилась версия о том, что обрушение подъезда жилого дома могло произойти после того, как взорвалась припаркованная в арке машина. Эта информация, однако, не подтвердилась – ФСБ рассматривает только детонацию бытового газа.

О сильном запахе газа говорят и очевидцы. "Я живу в соседнем подъезде, проснулись от грохота, стекла вылетели со всего подъезда, везде запах газа, страшно, люди спали так же, как и мы, всех эвакуировали с соседних подъездов", – рассказал один из них.

Источник — dni.ru
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Гость|31.12.2018 14:33|

penzainform.ru писал(a):

Я живу в соседнем подъезде, проснулись от грохота, стекла вылетели со всего подъезда, везде запах газа,

Оборвались газовые трубы в стояке к квартирам, вот и запах газа. Причину видимо не скажут как и о керченском стрелке официальная версия утверждает что это дело рук мальца.

Гость|31.12.2018 16:37|

Гость писал(a):

Оборвались газовые трубы в стояке к квартирам
Эксперты подтянулись, быстро однако.

Имя: Гость
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